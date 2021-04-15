По-деловому: Юдашкина вышла на прогулку по побережью в белой рубашке и черных брюках

Многие звезды в настоящее время решили устроить себе отпуск и провести несколько дней или недель на побережье моря. К примеру, певица Ани Лорак недавно отправилась на Мальдивы с дочкой Софией и наслаждается уединением.

Супруги Юдашкины отдыхают в Дубае уже давно. Жена прославленного кутюрье, 62-летняя Марина Юдашкина с удовольствием делится с подписчиками кусочками беззаботных дней, которые она часто проводит на пляже. Накануне она совершила прогулку по побережью, нарядившись в не совсем соответствующий для этого прикид – белый верх и черный низ.

«Женщина всегда чуть-чуть как море. Море в чем-то женщина чуть-чуть. Это волны чувств или предчувствий, завитки причесочки, причудной чайками кричат над головой», — поразмышляла бизнес-леди под фотографией.

Расслабленности деловому аутфиту придали белые кеды, которые перекликаются с рубашкой в тон. Стоит признать, что жена кутюрье тщательно выбирает себе наряды для выхода в люди. Поэтому наверняка после фотосессии на пляже они с мужем совершили деловой вояж.

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