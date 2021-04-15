«Мама Стифлера на рыбалке»: Водонаева в тельняшке и кожаной юбке позировала на яхте в Черном море

Телеведущая, блогер Алена Водонаева уже несколько дней отдыхает в Сочи. Экс-звезда «Дома-2» решила насладиться местными красотами и достопримечательностями пораньше, пока сезон еще не начался и вокруг не так много туристов.

Девушка уже посетила свой любимый банный комплекс, поднялась на 2200 метров в горы, а также совершила морскую прогулку на яхте. Чтобы оставить на память эти яркие моменты отпуска, инстадива снимает их на фото и видео и публикует в микроблоге.

Позируя на яхте в тельняшке и белой кожаной юбке, Водонаева не без гордости похвасталась своей осиной талией.

«Мама Стифлера на рыбалке», — подписала видео Водонаева

Поклонники поспешили отметить, как постройнела их любимица: «Ее талия — аномалия, ее талия песочные часы», «Фигура Водонаевой круче всех, кто даже спортом занимается!

Вот это генетика от природы!», «Талия класс. Супер», «Фигура огонь», «Образ просто огонь. Нереально идет!».

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