«Как они такие получились?»: Екатерина Стриженова в восторге от подарка зятя

Накануне, 13 апреля, свой день рождения отмечала старшая дочка известной телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой Анастасия. Девушке исполнилось 33 года. По такому случаю подарки принимала не только виновница торжества, но и ее мама, как человек, имеющей самое непосредственное отношение к появлению Анастасии на свет и для которого этот день – один из самых важных и радостных в жизни.

Зять Екатерины Стриженовой Петр удивил звезду роскошным букетом тюльпанов необычного – темно-синего, напоминающего ночное небо, цвета.

Теледива была восхищена и вместе с тем решила разобраться, каким же образом тюльпаны могут приобрести такой оттенок. Неужели их красят?

«Зять подарил синие тюльпаны, и мы пытаемся понять, как они такие получились!» — прокомментировала видео в Instagram Екатерина Стриженова.

В ролике звезда рассуждает на тему необычного цвета, удивляясь тому, что они не красятся.

«Значит, их поливали. Скорее всего, в луковицы прыскают», — предложила телеведущая свою версию.

Своими рассуждениями Екатерина Стриженова развеселила аудиторию в Instagram, которые прекрасно знают о том, что это такой сорт тюльпанов, и их существует огромное множество.

Смотрите также