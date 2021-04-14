«Мы очень тебя ждем»: солист «Иванушек International» Кирилл Андреев готовится стать дедушкой

Прекрасное событие грядет в семье солиста популярной группы «Иванушки International», 50-летнего Кирилла Андреева. Невестка известного вокалиста, супруга Кирилла Андреева – младшего ждет ребенка.

Будущая мама сообщила о беременности на своей страничке в Instagram, поделившись фото, на котором запечатлена с округлившимся животиком.

«Мы очень тебя ждем, наш маленький ангел», — подписал снимок Аделина Андреева.

Пост своей жены разместил в сторис и будущий счастливый отец. Он признался Аделине в любви и дал понять, что очень счастлив в связи с предстоящим пополнением.

Формы у будущей мамочки уже довольно внушительные, судя по всему, первенец пары появится на свет уже летом.

Подписчики Аделины Андреевой поздравили ее с грядущим пополнением в семье и признались, что она и Кирилл для них — идеал отношений друг к другу.

Напомним, сын известного исполнителя и его избранница поженились в феврале прошлого года. Кирилл Андреев – младший признавался, что для него примером являются его родители, прожившие вместе больше двадцати лет.

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