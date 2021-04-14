«Откуда кепка такая модная?»: Гарри Галкин в камуфляжной куртке и трениках прогулялся с папой в саду

Максим Галкин снял видео, наслаждаясь весенней погодой. Он не подозревал, что сын расскажет ему о своем днем в школе и захочет освоить прыжки с качелей.

Максим Галкин обычно много времени проводит на гастролях. Также он регулярно ездит на съемки разных проектов. Но после самоизоляции юморист привык к тому, что даже дома много найти интересные занятия. Более того, скучать ему не дают двойняшки Лиза и Гарри. Семилетние двойняшки уже ходят в школу. Порой они делятся впечатлениями с родителями. 14 апреля муж Аллы Пугачевой отправился с наследником на вечерний променад.

Для такого случая Гарри облачился в черные треники с лампасами и камуфляжную куртку. Его образ дополнила кепка с нашивками. Максим оценил его образ.

«Наконец-то можно погулять. Хорошо! Да, Гарик?» — отметил он. «Да, я хочу найти какого-нибудь жучка», — признался ребенок. «Откуда кепка такая модная? Продашь мне?» — спросил Галкин. «Ага, нет!» — с улыбкой заявил ему сын.

Они прошлись по саду и набрели на качели. Гарри сел на них и решил покататься. При этом он похвалил папу, который стал его раскачивать. В итоге между ними завязался занимательный разговор. Мальчик решил не прыгать, а буквально падать с качелей, чтобы впечатлить пользователей Сети. Потом он рассказал, что у него было в школе, но не сразу выговорил слово диспансеризация.

«Молодец папочка, качает сынулечку. Пап, разгонись! Это надо видеть всем инстаграмцам!» — сказал Гарри. «Дисантирование!» — со смехом объявил Максим, когда сын снова спрыгнул с качели. «Сегодня проходили ЭКГ. Обожаю ЭКГ еще и в клинике. Я весь в липучечках и прищепочках. Сегодня диспансеризация в школе была», — поделился мальчик. «Это когда сушеные сухари с курочки снимают! Это диспантеризация, а вы проходили диспансеризация», — хохоча пояснил Галкин. «Все отключай видео», — попросил малыш папу. «Понял, дальше пойдут интимные подробности», — шутливо ответил артист. «Качели, прыжки, весенний хахач», — подписал видео Максим.

Поклонники были очарованы такими теплыми отношениями. Многие вновь назвали шоумена примерным отцом. Пользователи Сети отметили, что сын звездной пары заметно подрос за зиму. Добавим, что 15 апреля Пугачева отметит день рождения. Скорее всего, дети приготовят для нее особое поздравление, а муж подарит цветы.

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