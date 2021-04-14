Танцуют все: Глеб Жемчугов поделился кадрами первой дискотеки на новом «Доме-2»

С девятнадцатого апреля телеканал «Ю» начнет показывать в своих эфирах возрожденное реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь». На «Поляне» уже вовсю идут съемки, к своим обязанностям приступили ведущие проекта, а участники заселили свои комнаты.

Пока реалити-шоу не показывают по телевизору, поклонникам телестройки приходится довольствоваться теми видео и фото, которыми делятся на своих страничках в Instagram звезды «Дома-2».

Так, Глеб Жемчугов накануне показал кадры первого Лобного, вела которое телеведущая Ксения Бородина.

А теперь Глеб поделился видео первой вечеринки на новом «Доме-2». Веселая дискотека, на которую собрались звездные участники и новички, состоялась на телестройке поздно вечером накануне. Вероятно, это было сделано для того, чтобы ребята смогли познакомиться друг с другом в непринужденной обстановке.

Напомним, за собой сохранили посты все ведущие «Дома-2», кроме Ольги Бузовой. Она приняла решение покинуть проект, объявив, что ее семнадцатилетняя история на «Доме-2» завершена.

Смотрите также