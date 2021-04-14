Сама нежность: Асмус в воздушном платье плисе сливочного цвета отпраздновала день рождения

Кристина Асмус уже давно играет в театре, но прославила ее роль Варвары Черноус в сериале «Интерны». Более того, она была женой Гарика Харламова, но в 2020 году супруги объявили о разводе. Теперь девушка живет одна в просторном доме, который достался ей после раздела имущества. Она воспитывается дочку Анастасию. Примечательно, что актриса поддерживает теплые отношения с экс-мужем.

14 апреля Асмус отмечает свой день рождения. Ранее она признавалась, что собиралась устроить вечеринку по такому случаю. Однако устраивать тематический праздник ей не хотелось. По всей видимости, она решила собрать всех в ресторане. На новом фото девушка позировала в кресле с видом на город. Она держала в руках торт со свечками. Кристина для особенного дня выбрала нежное и воздушное платье плиссе сливочного цвета. Многослойная юбка и рукава-крылышки придали луку женственности.

Также именинница сделала элегантную укладку и макияж в розовых тонах.

«У меня сегодня день рождения!! Господи, уже 33!! Офинеть! Спасибо вам громаднейшее за поздравления! Читаю и восхищаюсь какие вы крутые!!! Количество эндорфина просто зашкаливает!» — написала звезда.

Поклонники и друзья посвятили ей теплые слова. «Happy birthday, красотка! Будь счастлива и любима», — отметила Наталья Рудова. «С днем рождения, Кристина! Будь самой счастливой», — присоединилась Юлиана Караулова. «Такая милашка», «Очень красивая», «Невероятно женственная и нежная», «Словно 18 лет», — прокомментировали пост подписчики.

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