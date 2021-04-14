«Здесь спускался император»: Анна Нетребко в платье-футляре с разрезом предстала в Кремле

Оперная дива насладилась теплой погодой и побывала у белокаменных церквей, а также старинных сооружений, где ходили цари и императоры.

Анна Нетребко недавно снова приехала в Москву. Звезда оперной сцены не привыкла сидеть без дела. Однако в Вене, где она живет уже длительное время, вновь объявили локдаун. Именно в этот момент артистка уехала к отцу в Краснодар, а теперь добралась до столицы. Она успела увидеться с друзьями и повеселиться в особняке Филиппа Киркорова. На днях певица устроила прогулку по Патриаршим прудам, где не удержалась и отведала сладостей в кафе.

А вот 14 апреля Анна с друзьями и своим сыном Тьяго решила продуктивно провести время. Она приехала на Красную площадь, где сняла видео.

«Ребят, сегодня чудесный день в Москве! И мы идем прямо вон туда в Кремль на экскурсию. Супер!» — похвасталась оперная дива.

Позже она засняла, что находится за знаменитыми стенами, которые огораживают большую территорию. Артистка показала белокаменные церкви, а также старинные сооружения, в которых в свое время жили цари и императоры.

«Ребята, вот смотрите, мы здесь! В самом сердце Москвы!» — поделилась Нетребко. «Здесь спускался император, по этим ступеням», — добавила звезда.

Она для такого случая облачилась в элегантное платье-футляр с верхом в виде рубашки и низом цвета денима. Ботильоны и красный клатч дополнили ее образ. Еще одним впечатляющим моментом экскурсии стало посещение Алмазного фонда. Там певица смогла полюбоваться драгоценностями, которые хранились у королей с алмазами и бриллиантами.

А после насыщенного дня Анна с близкими села в ресторан, где насладилась итальянской едой. Она не скрывает, что любит вкусно поесть и не переживает за свою фигуру.

Смотрите также: