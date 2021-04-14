«Наше маленькое солнышко»: Джанабаева и Меладзе рассказали о рождении третьего ребенка

Певец подтвердил, что снова стал папой. Ребенок появился на свет 12 апреля.

Валерий Меладзе долго скрывал свой роман с Альбиной Джанабаевой, которая пела в составе группы «ВИА Гра». У пары теперь трое общих детей. Всего у музыканта их шесть. Еще есть три дочери от предыдущих отношений.

Недавно стало известно, что Джанабаева беременна. 42-летняя певица скрывала округлившийся живот длительное время. А весной, вскоре после своего дня рождения, она родила малыша. По всей видимости, радостное событие произошло в одной из столичных клиник. Слухи пара подтвердила спустя пару дней. Валерий с теплыми словами обратился к жене, признавшись ей в любви. Он обрадовал всех, что теперь у него есть еще одна дочка.

«В этом году весна ворвалась в нашу жизнь ярким солнцем и большой радостью! 12 апреля у нас с Альбиной родилась доченька, наше маленькое солнышко! Альбинушка, люблю тебя! Впереди, по прежнему много нового и интересного, будем вновь познавать этот прекрасный Мир с новым человеком!» — написал Меладзе.

Вскоре и сама певица вышла на связь с поклонниками. Она поделилась своими эмоциями, так как у нее родилась первая дочка, которую артистка давно ждала.

«Люблю апрель… Может быть потому что сама родилась в этом месяце, мне особенно близки апрельские люди…. И вот 12.04.2021 стал для нашей семьи особенным днем, раз и навсегда… На свет появилась наша девочка! Пусть этот мир будет для тебя прекрасным и интересным», — рассказала Джанабаева.

Пару принялись поздравлять друзья и поклонники.

«Поздравляю, дорогие, какое большое счастье!!!» — написал Игорь Николаев. «Какая прелесть в таком прекрасном возрасте, да и еще после двух сыновей.. это комплимент от Бога», «Здорово, в День космонавтики», «Это чудо! Счастья и здоровья вам!» — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что имя малышки пара пока оставила в секрете.

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