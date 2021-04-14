Счастливые мгновения: Подольская в кофейном жакете из экокожи пообедала с сыном и своей мамой

Наталья Подольская уже 10 лет счастлива с Владимиром Пресняковым. И хотя у них большая разница в возрасте — 15 лет, пара прекрасно во всем находит общий язык. В прошлом году певица подарила избраннику еще одного сына. Мальчика назвали Иваном. А так как они уже растят пятилетнего Артемия, девушке порой было сложно. Однако Пресняков помогает жене не только в домашних делах, но и в воспитании наследников.

После родов Наталья быстро вернулась в форму. Она сразу возобновила выступления и стала выходить в свет. Певица подбирает себе женственные и креативные наряды. Она старается следить за трендами, чтобы выглядеть модно. 14 апреля с самого утра артистка села за руль. Она повезла старшего сына на отчетный концерт в школу «Тодес», где он занимается около года. Компанию им составила мама певицы.

«С вами опять супермама месяца с супербабушкой и Темкой. Тем, куда едем? Не знает, говорит. Куда везу ребенка, он не знает», — отметила звезда.

Подольская подобрала тренч из экокожи кофейного цвета. Рыжеволосая певица решила поддержать тренд на этот экологичный материал.

Позже она показала, как сын готовится к выступлению с другими малышами. «Наши карандаши», — ласково назвала она юных танцоров.

А после удачного отчетного концерта звездная семья отправилась в ресторан. Там они насладились обедом, а вот Артемий получил подарок — набор игрушек. Для настоящей идиллии не хватало Преснякова, но не исключено, что он остался дома, чтобы присмотреть за маленьким Ваней.

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