«Сладких снов, Ваганчик»: Татьяна Брухунова поделилась фото спящего сына Евгения Петросяна

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова периодически балует свою аудиторию в Instagram трогательными снимками годовалого сына Вагана. Она старается фиксировать трепетные и милые моменты, которые вызывают самые добрые и позитивные эмоции.

На этот раз молодая мама запечатлела малыша, когда тот спал в своей кроватке. В кадре видно красивую постельку Вагана и его пухленькие младенческие ручки.

Татьяна Брухунова не стала подписывать нежное фото сына, она ограничилась лишь смайликом в виде сердечка, означающем безграничную материнскую любовь к малышу.

Подписчики супруги Евгения Петросяна умилились трепетному снимку.

«Эти прекрасные ручки так вкусно пахнут! Хочется целовать и целовать», «Маленький мальчик, мамин сынок», «Как мило! Будь здоров, малыш!», «Умиляюсь! Сладких снов, Ваганчик!», «Такая нежность в этих пальчиках», — высказываются в Сети.

Напомним, Татьяна Брухунова не так давно рассказывала, что маленького Вагана не так просто сфотографировать. Малыш не любит позировать, зато обожает активно двигаться.

И чтобы поймать его для фото, нужно придумывать хитрости. Зато когда годовалый Ваган спит, таких проблем не возникает.

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