Прах хранит дома вдовец-композитор: почему могилы Плисецкой нет ни на одном кладбище мира

Родион Щедрин последние годы живет в Мюнхене, но и в России появляется достаточно часто.

Двоюродный брат балерины Майи Плисецкой художник Борис Мессерер объяснил, почему могилы его близкой родственницы, которая ушла из жизни еще в 2015 году, нет ни на одном кладбище мира.

«Она просила соединить свой прах с прахом мужа Родиона Константиновича и развеять его в России, такова была ее последняя воля, указанная в завещании. Ходили разные разговоры про установку символического памятника, но я этим не занимаюсь и командовать не могу. Это дело исключительно Родиона, его приоритет». Борис Мессерер

Как отметил Борис Мессерер, он постоянно на связи с 88-летним вдовцом-композитором своей сестры Родионом Щедриным. Он живет в столице Германии Мюнхене, но достаточно частый гость в Санкт-Петербурге, где у него много знакомых. На здоровье Родион Щедрин, к счастью, не жалуется. Прах жены он бережно хранит у себя дома, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Майя Плисецкая буквально полгода не дожила до своего девяностолетия. У нее случился обширный инфаркт и врачи уже были бессильны спасти великую балерину.

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