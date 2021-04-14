Режиссер «Медиатора» впервые вышел в свет с новой женой

13 апреля в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера драматического сериала видеосервиса Start «Медиатор», которую посетили актеры проекта Андрей Бурковский, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, а также режиссер картины Артем Аксененко. Последний назвал психологический детектив о переговорщике-манипуляторе судьбоносным для себя. Дело в том, что постановщик не просто снял яркую историю, но и в процессе познакомился со своей новой женой Анастасией Микульчиной. Пара появилась вместе на премьере «Медиатора».

больше по теме Оттенок речного перламутра: Пересильд предстала на красной дорожке в комбинезоне из экокожи Актриса сыграла одну из ролей в сериале «Медиатор».

Напомним, что ранее Аксененко несколько лет состоял в браке с другой актрисой – Дианой Поджарской («Отель Элеон», «Форс-мажор», «Жара»), их развод долгое время освещался в прессе. В декабре 2020-го появилась информация, что пара рассталась окончательно. И сразу же выяснилось, что у режиссера уже другая избранница — Анастасия Микульчина («Сонька — Золотая ручка», «Гетеры майора Соколова», «А зори здесь тихие…»). Регистрация брака с новой возлюбленной прошла еще в прошлом году, а в марте 2021-го они обвенчались.

Поджарской же стали приписывать роман с актером Иваном Янковским. Артистка сначала отрицала эту связь, а потом подтвердила ее в социальной сети.

Смотрите также: