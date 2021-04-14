«Валя к концу стала котеночком совсем»: дочь Долиной высказалась о скандале матери и Карнавал

Как отметила Ангелина Миончинская, она в восторге от того, как провел шоу телеведущий Максим Галкин.

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская в Instagram высказалась после скандала на шоу Максима Галкина «Музыкалити» с участием своей матери и блогерши Вали Карнавал.

Как отметила Ангелина, ничего лучше, чем это шоу с ее семьей сейчас произойти просто не могло. Она осталась в восторге от выбора оппонента Галкиным ее матери. Муж певицы Аллы Пугачевой, как она считает, фундаментально и незаметно, как с детьми через игру раскрыл тему поколений и сам остался в профите. Она считает его отличным журналистом наравне с Ксенией Собчак и Юрием Дудем.

«Валя к концу стала котеночком совсем, а мама я ждала, что приобнимет ее по-матерински. Хотя я в шоке была, что мама в принципе согласилась, не стала ее настраивать на что-то. Сказала крепись и сама стала себя уговаривать, что обойдется без напалма. Ну, просто маму слишком хорошо знаю. Разница только в том, что сейчас кое-кто в ресурсе и счастлив, всем доволен». Ангелина Миончинская

Напомним, что Лариса Долина обвинила Валю Карнавал в шоу «Музыкалити», что та не умеет петь. Она посоветовала ей исполнять композиции на кухне. Якобы блогерша не может попасть ни в одну ноту. Карнавал в ответ хамила яркой исполнительнице и не соглашалась с ее мнением.

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