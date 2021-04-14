«Я противник создания ремейков»: Малахов объяснил, почему отказался от программы про фигуристок

Телеведущий Андрей Малахов объяснил, почему не стал делать отдельную программу на телевидении, посвященную успехам российских фигуристок на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

«Мы планировали, но отдельную программу не стали делать, потому что они появились у наших конкурентов на другом телеканале. И повторять как-то не хотелось. Я противник создания ремейков чего-либо. Мы ждем большого события, чтобы позвать их и сделать с ними эфир». Андрей Малахов

Как отметил Малахов, сегодня у России самая сильная школа фигурного катания в мире. Противостояние некоторых тренеров он полностью одобряет, потому что это идет на развитие этого вида спорта. Правда, как сказал телеведущий, ему очень жалко фигуристок. То, какие элементы их заставляют делать тренеры, — это все очень сложно. По словам телеведущего, фигуристки подвергаются нервному напряжению ради выигрыша медалей, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на прошедшем в Швеции чемпионате мира российские фигуристки заняли весь пьедестал почета. Первое место досталось Анне Щербаковой, второе — Елизавете Туктамышевой. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова, которую последний год тренирует двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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