Меган Маркл уйдет в декрет в мае

Меган Маркл и принц Гарри воспитывают сына Арчи, которому в мае исполнится два года. А в начале лета герцоги Сассекские ждут появления на свет второго ребенка. Во время интервью Опре Уинфри 7 марта они признались, что это будет девочка.

Уже в следующем месяце Меган Маркл планирует уйти в декретный отпуск. Об этом пишет Yahoo! News. Ранее сообщалось, что после рождения дочки герцоги Сассекские планируют как можно дольше не приступать к работе, чтобы побыть с новорожденной.

Добавим, что в эти дни принц Гарри находится в Лондоне, где примет участие в церемонии прощания с дедом, принцем Филиппом. Сразу после похорон герцог Сассекский планирует вернуться в США, чтобы быть рядом с беременной женой.

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