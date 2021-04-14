В шоу «Маска» появятся специальные гости — Султан и Слоник

Зрителям и звездному жюри предстоит отгадать еще две поющие загадки.

Зрителей популярного шоу «Маска» на канале НТВ ждет большой сюрприз: в первом полуфинале второго сезона на сцену выйдут сразу два специальных гостя — Султан и Слоник. Они представят свои музыкальные номера наравне с другими конкурсантами, но не будут оспаривать их право на победу. «Новички» откроют свои лица сразу после выступления.

Напомним, что в первом сезоне тоже были приглашенные звезды. Тогда посреди турнира на сцену вышли Сергей Лазарев в костюме Динозавра, Наталия Гулькина в образе Человека-Зеркала, композитор Александр Шоуа, переодевшийся веселым Львенком, и Юлиана Караулова под маской Зайки. Эти участники не повлияли на основной ход шоу, но подарили зрителям и жюри дополнительную возможность проявить свою интуицию и отгадать певца.

Добавим, что жюри второго сезона состоит из Филиппа Киркорова, Регины Тодоренко, Валерии, Тимура Родригеза и Александра Реввы. На данный момент с переменным успехом они сняли маски со следующих звезд:

Черная Пантера — Светлана Хоркина;

Ананас — Иосиф Пригожин;

Розовая Пантера — Ольга Бузова;

Белый Орел — Марк Тишман;

Пингвин — Азиза;

Банан — Юрий Стоянов;

Солнце — Марина Кравец;

Единорог — Ирина Дубцова.

Не пропустите новые выпуски шоу «Маска» – по воскресеньям в 20:10 на канале НТВ.

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