«Прощай, друг!»: Станислав Садальский сообщил о смерти Олега Марусева

Актеру театра и кино, а также популярному телеведущему было 76 лет.

Актер Станислав Садальский в Instagram сообщил о смерти своего друга — популярного телеведущего и артиста Олега Марусева.

«Ушел Олег. Мне звонят. Сообщают скорбную вещь. Я в оцепенении. Человек впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов или произнести. Ничего не лезет в голову. Только четверостишье Брюсова: «Ты слышишь, друг, в вечернем звоне. Своей судьбе не прекословь! Нам свищет соловей на клене. Любовь и смерть, смерть и любовь!» Прощай, друг!»

Станислав Садальский

Напомним, что Олег Марусев — заслуженный артист России. Он преподаватель Высшей школы кино и телевидения «Останкино».

На телевидении он вел такие программы, как «Пойми меня», «Под знаком зодиака», «Щедрое лото» и многие другие. На момент смерти ему было 76 лет. Когда и где пройдут похороны — пока не сообщается.

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