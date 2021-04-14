«Правильно делает Слава, что не отказывается сниматься»: Поргина в восторге от роликов с Зайцевым

Как отметила актриса, осуждать модельера и его окружение как минимум глупо.

Актриса Людмила Поргина поддержала модельера Вячеслава Зайцева и его друзей, семейство Гарафутдиновых, за серию роликов о кутюрье.

«Я нисколько не осуждаю Славу за то, что он снимается в этих роликах. Поймите, он гений, первый кутюрье из России, который взорвал всю Европу. За что его осуждать? За то, что он болен Паркинсоном? Разве за это можно осуждать человека? Правильно делает Слава, что не отказывается сниматься».

Людмила Поргина

В качестве примера Людмила Поргина вспомнила свою ситуацию. Она когда-то водила мужа, актера Николая Караченцова, в театры и кино, чтобы он жил полноценной жизнью. Сначала ей говорили, что она поступает неправильно. Однако позже люди стали аплодировать ее смелости, сообщает «Собеседник».

Напомним, что многие друзья модельера и известного кутюрье высказывали опасения о появлении около Вячеслава Зайцева неких людей, которые могут оказаться обыкновенными мошенниками. Речь, прежде всего, идет о семействе Гарафутдиновых. Они как раз и являются авторами странных роликов. Сегодня эти люди стали частыми гостями на ток-шоу. Делом уже занимаются сотрудники правоохранительных органов.

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