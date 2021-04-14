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СМИ: у Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе в семье родился третий ребенок

О радостном событии музыкант сообщил своим друзьям и коллегам во время съемок 1/8 финала КВН.

СМИ: у Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе в семье родился третий ребенок
Альбина Джанабаева с мужем. Фото: Globallookpress.com

Певица Альбина Джанабаева и ее муж музыкант Валерий Меладзе, по пока неподтвержденной информации, стали родителями в третий раз. Как пишут некоторые телеграм-каналы, у пары родилась девочка.

Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева. Фото: Globallookpress.com

Интересно, что пока бывшая звезда группы «ВИА Гра» не сообщает о пополнении в семье. А вот ее муж якобы проговорился. Сделал он это на съемках 1/8 финала КВН.

Напомним, Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году. Сейчас у пары трое детей: сыновья Константин и Лука и дочка, имя которой, правда, пока держится звездами в секрете, сообщает «СтарХит».

Напомним, что от первого брака с Ириной Меладзе у музыканта есть три дочери. Как говорил певец, он безумно любит всех своих детей. При этом наследницы какое-то время осуждали отца, который ушел от их матери к Альбине Джанабаевой, но со временем приняли его решение.

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