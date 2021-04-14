«Всегда надо спрашивать разрешения»: Баюл объяснила, почему нелестно отзывалась о шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании норвежского Лиллехамера 1994 года Оксана Баюл в интервью украинской журналистке Марички Падалко в прямом эфире Instagram объяснила, почему подвергла критике программу наставницы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«В России «Чемпионы на льду» абсолютно похожи на американское шоу Тома Коллинза. Но когда мы выступали в Америке, то в конце была песня Queen — We are the Champions. Но так как права на эту песню дорого стоят, ее не взяли. В Америке, если ты что-то используешь в своем репертуаре, то здесь всегда надо спрашивать разрешения». Оксана Баюл

Как отметила Оксана Баюл, в разное время ее звали выступать в Россию, но она всегда отказывалась. Причина просто. Она уже все подобное делала и ей это просто неинтересно. Для нее это пройденный этап. В то же время звезда пообещала сама создать совместно с мужем шоу и порадовать поклонников. По ее словам, если бы Тутберидзе назвала свой тур не «Чемпионы на льду», а как-то по-другому, то от нее никто бы не услышал критики.

Напомним, что ранее Оксана Баюл раскритиковала и заслуженного тренера России Татьяну Тарасову. Она заявила, что наставница очень любит деньги, которые для нее, как думает фигуристка, всегда стояли на первом месте.

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