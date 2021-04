«Всегда надо спрашивать разрешения»: Баюл объяснила, почему нелестно отзывалась о шоу Тутберидзе

«В России «Чемпионы на льду» абсолютно похожи на американское шоу Тома Коллинза. Но когда мы выступали в Америке, то в конце была песня Queen — We are the Champions. Но так как права на эту песню дорого стоят, ее не взяли. В Америке, если ты что-то используешь в своем репертуаре, то здесь всегда надо спрашивать разрешения».