«Вы мать и этого никто не отнимет»: Макеева готова подружиться с экс-женой своего избранника

Анастасия Макеева в Instagram отреагировала на критику в свой адрес от некоторых подписчиков и звезд шоу-бизнеса. Как известно, уже год звезда мюзиклов живет с бизнесменом Романом Мальковым, который ради нее оставил жену с четырьмя детьми.

Как отметила Макеева, экс-супруге Малькова, Светлане, она предлагает примирение. Актриса заявила, что готова приезжать в гости к наследникам мужчины в Словению и принимать участие в их воспитании. По словам звезды, у детей будет еще больше заботливых родителей, а Светлане она посоветовала в этой ситуации просто не плакать.

«Вы мать и этого никто не отнимет. Жду вас в гости и обеспечу культурную, театральную программу. Я запустила дизайнерскую одежду, жду размеры детей и ваши и сошью с радостью всем вам костюмы. Можем вместе сходить и сделать маникюр». Анастасия Макеева

Как добавила Макеева, она хочет стать подругой Светлане Мальковой. И даже приехать к ней погостить за рубеж на несколько дней.

Также Макеева высказалась о скользкой теме алиментов: «Все хорошо, никто от алиментов не отказывается, и суд определит алименты. Не волнуйтесь, и мы будем заботиться о детях, и я готова присоединиться».

Напомним, что Светлана Малькова недавно была гостьей программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Она заявила, что муж перестал помогать их общим детям после того, как стал жить с Макеевой.

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