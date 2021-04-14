Выступили слезы: Корчевников не смог скрыть чувств, узнав трагическую историю Антоновой

Телеведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников не смог сдержать эмоций, когда актриса Наталия Антонова рассказывала о смерти своего сына Николая, который ушел из жизни в возрасте двух месяцев.

В какой-то момент на глазах у него выступили чуть заметные слезы. Пожалуй, это случилось впервые за время программы «Судьба человека». Телеведущий глотал воздух, когда задавал вопросы Антоновой.

«Меня все спрашивали: «Где твой сын? Почему ты о нем ничего не рассказываешь?» Я боялась говорить об этом. Я хотела скрыть, что случилась беда. Я честно вам говорю. Я хотела утаить это. А нужно говорить людям правду. Я сейчас как есть все рассказала и мне стало легче. Я хочу сказать, что нельзя отчаиваться. И те женщины, у которых случилась такая беда, им надо брать себя в руки. И только вера спасает. Господь дает только столько, сколько мы можем вынести. И сын для меня жив. Он рядом со мной».

Наталия Антонова

Напомним, что страшную трагедию в своей жизни Наталия Антонова пережила в 2018 году. Ее сын Коля родился недоношенным. Он прожил всего два месяца и умер от остановки сердца.

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