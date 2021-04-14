«Произошла остановка сердца»: Наталия Антонова не сдержала слез, говоря о смерти сына

Актриса Наталия Антонова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» впервые рассказала о смерти своего сына Коли. Мальчик ушел из жизни, когда ему было всего два месяца. Актриса не смогла сдержать слез, когда делилась страшными воспоминаниями.

«11 октября в 2018 году у нас родился сын Коля — Николай Николаевич. Он появился на свет раньше срока. И сразу из клиники акушерства и гинекологии мы поехали в детскую реанимацию. Там провели два месяца. Врачи боролись за жизнь Коли, но ничего сделать не смогли. Он перенес две операции. Мальчик все время улыбался. Врачи — молодцы. Они великие люди. Мне медики сразу говорил, что его шансы выжить — 50 на 50. Недоношенные детки очень уязвимы».

Наталия Антонова

Как отметила Антонова, дело шло к тому, что все-таки Коля поправится. «Отметили ему два месяца. Мы готовились перейти в педиатрию, но 14 декабря у него произошла остановка сердца. Простите, что я себя распустила. Я так хотела не плакать сегодня, простите. Господь решает, кому и сколько надо прожить на этой земле. Мы знали, что ситуация тяжелая. Я молилась. Я даже на руки его не взяла. Я не могла покормить его. Я не знала, куда себя деть. Надо было ехать, забирать детей из школы, но я не могла», — заявила Наталия Антонова.

Отметим, что у Наталии Антоновой есть трое сыновей. Один из них родился в первом браке, а двое во втором. Она без ума от своих наследников.

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