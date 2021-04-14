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«Нам было всего 20 лет»: Стриженова трогательно поздравила старшую дочь

Анастасии исполнилось 33 года.

«Нам было всего 20 лет»: Стриженова трогательно поздравила старшую дочь
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae

Екатерина и Александр Стриженовы счастливы в браке более 30 лет. Пара воспитала двух дочек – Анастасию и Александру. Старшей исполнилось 33 года. Звездная мама поздравила ее с днем рождения в своем Instagram, оставив трогательный текст.

«Настюша, ты родилась , когда нам было всего 20 лет , но это сделало нашу с папой жизнь осмысленной и ответственной! У нас было мало опыта, мало денег, но была любовь, а это лучший климат для выращивания счастливых детей!», — написала Стриженова.

Фанаты телеведущей присоединились к поздравлениям.

«С днем рождения! Поздравляем! Наилучшие пожелания!», — писали пользователи Сети.

Напомним, три года назад Анастасия родила сына Петю, которого звездная бабушка и дедушка ласково называют Петя Петрович.

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