«Без комплексов»: Собчак в изумрудном бикини продемонстрировала фигуру

Ксения Собчак любит удивлять свою многомиллионную публику в Instаgram откровенными кадрами. Так, 23 февраля она поздравила мужчин, опубликовав короткий видеоролик, на котором покрутила бедрами в бикини. На этот раз блондинка поделилась снимком, на котором позировала в бикини изумрудного оттенка.

«За что я люблю «Инстаграм»: слетал на два дня в командировку, а фото теперь на месяц», — написала Собчак.

Некоторые фанаты восхитились фигурой телеведущей.

«Фигура — супер! Без комплексов! Какой шикарный пресс!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в 2019 году Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Первым мужем телеведущей был актер Максим Виторган.

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