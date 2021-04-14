Береты, балаклавы и банты: как выглядит новая коллекция Юдашкина, вдохновленная космосом

Валентин Юдашкин представил на шоу «Модный приговор» Первого канала свою новую коллекцию. В год празднования 60-летия покорения космоса он взял эту тему в основу своих моделей. Вся одежда от известного мастера была выполнена исключительно в черных и белых тонах.

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На многих представленных аутфитах можно было увидеть вкусовое пристрастие Юдашкина — банты на рубахах вместо галстуков. Именно так любит украшать собственную шею и сам модельер. Немало образов было составлено с двумя диаметрально противоположными видами головных уборов: динамичными балаклавами и романтичными беретами.

«В идею положена девушка-студентка. Она ткачиха, которая днем работает на фабрике, а вечером приходит в институт», — прокомментировал Юдашкин.

Модельер признался, что некоторые элементы он также заимствовал у Пьера Кардена, в частности, маленькие французские береты. Их Валентин неожиданно сочетал с балаклавами в некоторых отдельных образах.

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