«Восхищаюсь!»: Чехова в бикини цвета индиго похвасталась стройной фигурой

Анфиса Чехова — частый гость на самых разных курортах. За последние полгода она успела насладиться теплым солнцем на Мальдивах, в Дубае, Сочи, а теперь отправилась в США. Во Флориде телеведущая решила устроить фотосессию на берегу океана, облачившись в бикини цвета индиго.

«Вы красотка, какой у вас вес?! Фото — огонь! Какая красивая! Восхищаюсь! Классная!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, в начале декабря прошлого года Чехова решила кардинально изменить имидж. Она отрезала свои длинные локоны и теперь носит каре. По ее признанию, такой прически у нее не было более 20 лет. К слову, преображение случилось в канун 43-летия телеведущей.

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