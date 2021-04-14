Обзывались и толкали редакторов: друзья Зайцева снова угодили в скандал на «Пусть говорят»

Семья Гарафутдиновых, которая снимает странные ролики с модельером Вячеславом Зайцевым и выкладывает их в Сеть, угодила в новый скандал на шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

В студию в новом выпуске пожаловала девушка по имени Ольга. Она заявила, что с модельером ее связывает давняя дружба. Она обвинила «новых друзей» модельера в мошенничестве.

«Три года назад они обманули моего мужа. Они с помощью мошеннических действий завладели его машиной. Сначала хотели ее купить, но деньги за нее так и не отдали. Все это время мы пытались вернуть машину. Сейчас дело рассматривается в суде. У меня есть все доказательства».

Знакомая Вячеслава Зайцева

Один из членов семьи Гарафутдиновых, Тимур, когда услышал такие слова в адрес своих родных, то стал обзывать Ольгу последними словами. После он толкнул одного из редакторов программы «Пусть говорят», что вызвало шок у всех гостей.

Ранее все тот же Тимур в студии стал кидаться пятитысячными купюрами. Мужчина, что уже давно все отмечают, ведет себя крайне агрессивно. Впрочем, это можно сказать и о других членах семейства Гарафутдиновых.

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