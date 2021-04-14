Эффект стройности: Гришаева вслед за Семенович подчеркнула талию с помощью платья на запах

Многие отечественные звезды уже успели оценить приятный визуальный эффект платьев на запах. Как утверждает Александр Васильев, эти модели обладают целым рядом преимуществ.

Во-первых, сегодня они в моде. Во-вторых, они отлично подчеркивают женственность фигуры и визуально утрируют область талии, делая ее тоньше. В-третьих, платья на запах добавляют образу легкости, что важно для модниц любых форм. Ведь корпулентные женщины становятся от этого зрительно менее тяжеловесными, а хрупкие дамы дополнительно подчеркивают свое нежное очарование. В-четвертых, запашные платья неизменно приятгивают взгляды мужчин. По крайней мере, в этом уверен Васильев.

Среди тех, кто успел соблазниться и приобрел актуальную вещицу, оказались: Анфиса Чехова, Кристина Асмус, Юлия Михалкова, Анна Семенович. Как видим, все модницы обладают разными фигурами и формами. А теперь не устояла перед трендовым платьем и Нонная Гришаева, которая приобрела принтованное голубое платье в пол с рукавами-буфами. Актриса выгуляла его на Мальдивах, где отдыхает в настоящий момент с мужем, актером Александром Нестеровым.

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