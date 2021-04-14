Козловский на премьере «Чернобыля» приобнял свою фанатку, которая вылетела на красную дорожку

Актер и режиссер Данила Козловский красиво вышел из неприятной ситуации на премьере фильма «Чернобыль» в киноцентре «Октябрь» в столице.

В какой-то момент на красной дорожке появилась фанатка звезды, которая начала перекрикивать актера в момент, когда он давал интервью журналистам. При этом девушка снимала весь процесс на камеру сотового телефона.

«Здорово, подружка! Я тут пришла в кино, прикинь, нечаянно попала на премьеру Данилы Козловского. Он снял фильм, я вообще в шоке, я случайно залетела!» — говорила она, мешая прессе задавать вопросы.

Сам актер не растерялся и сгладил скандальную ситуацию. Он продолжал отвечать на вопросы журналистов, а когда девушка с ним поравнялась, то даже ее приобнял. Кроме того, он помахал в камеру той самой «подружке».

Напомним, что фильм Данилы Козловского «Чернобыль» выходит на широкие экраны 15 апреля. Предпремьерный показ картины уже прошел в некоторых городах России. В частности, Санкт-Петербурге, Самаре. Казани и Екатеринбурге, сообщает «Комсомольская правда».

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