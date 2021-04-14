Бьюти-эксперимент: Асмус накрасила губы ягодной помадой, умело выделив глаза

Кристина Асмус нечасто появляется на публике с ярким макияжем. Натуральная блондинка с нежной кожей чаще всего предпочитает столь же нежный визаж. Однако на этот раз звезда «Текста» решила сделать исключение, представ с выраженными красными губами, но при этом слегка прорисованными глазами.

Teleprogramma.pro попросила профессионального визажиста Анастасию Амирханову прокомментировать образ артистки.

«Ягодно-насыщенный цвет помады очень красивый, и он, безусловно, идет Кристине, выделяя и делая ярче ее голубые глаза. Лицо смотрится очень свежим, макияж не перегружен, с акцентом на губы. Это классический макияж, поскольку красные губы всегда были, есть и будут. Такую помаду всегда красят при очень «спокойных» глазах. Если же делается «смоки-айс», то визажисты стараются не красить губы красным», — высказалась Анастасия.

Эксперт посоветовала читательницам Teleprogramma.pro использовать красную помаду в вечернем макияже, для торжественных выходов, фотосессий, видеосъемок.

«В будни красные губы будут не слишком уместны, ярковаты», — заметила визажист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Амирханова является профессиональным визажистом. За время работы принимала участие в конкурсе «Красота на Волге», где заняла пятое место в номинации «Свадебный макияж». На отборочном туре Roma Fashion Week заняла третье место в номинации «Подиумный макияж», что дало право участвовать в RFW в Риме. На этом конкурсе в Италии и получила аккредитацию международного уровня.

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