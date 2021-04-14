«Чтобы я встречалась с актером? Не дай Бог»: Карпович не рассматривала Прилучного как мужчину

По словам актрисы, для нее сегодня любимый человек словно аленький цветочек.

Актриса Мирослава Карпович в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что никогда не хотела быть вместе с актером.

Она вспомнила, как увидела своего нынешнего мужчину, актера Павла Прилучного, когда он играл в сериале «Закрытая школа». Сама она в это же время снималась в соседнем павильоне в другом проекте.

«Я мужчин-актеров никак не воспринимала. Я была студенткой театрального вуза и все мы, когда учились, то думали: «Чтобы я встречалась с актером? Не дай Бог. Это мужчины, которые щипают себе брови, смотрят на свои кубики пресса». Но я так скажу. Когда это твой человек, то какая бы профессия у него не была, даже если он слесарь, то это твой человек и ты его любишь. Ты принимаешь его со всеми смешными смечнючостями. Он твой цветочек аленький». Мирослава Карпович

Напомним, что Мирослава Карпович и Павел Прилучный какое-то время скрывали свой роман от общественности. Они уже вместе примерно год и абсолютно счастливы вдвоем.

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