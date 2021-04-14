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«Я была растрогана ситуацией»: Карпович вспомнила о подарке Прилучного на свое 35-летие

Как отметила актриса, любимый человек смог ее по-настоящему удивить.

«Я была растрогана ситуацией»: Карпович вспомнила о подарке Прилучного на свое 35-летие
Мирослава Карпович. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мирослава Карпович в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о подарке от любимого мужчины на свое 35-летие. Праздник она отмечала 1 марта. При этом она предпочла не называть имени этого человека, хотя уже давно ни для кого не секрет, что речь идет об актере Павле Прилучном.

Павел Прилучный
Павел Прилучный. Фото: Globallookpress.com

Напомним, что Прилучный устроил для любимой ужин в ресторане, а затем полет на вертолете, где во время полета возлюбленных можно было увидеть послание на снегу: «Мирусь, с днем рождения».

«Послание было высыпано красным песочком. И там было очень смешно. Два человека словно зайчики бегали по этому снегу и выкладывали надпись. Я поняла, что мы очень высоко, а надпись крупная. Была проделана невероятная работа. Я была растрогана ситуацией, подарком. У меня никогда такого в жизни не было. И я не ожидала увидеть эту надпись. Я вообще ничего не ожидала».

Мирослава Карпович

Как отметила Карпович, она просто занималась в свой день рождения йогой. Неожиданно в час дня позвонил ее любимый мужчина.

«Он сказал надеть вечернее платье. Хорошо, что у меня короткая стрижка. Я бегом, тыж-тыж. И через полчаса была готова. Это был таинственный волшебник на голубом вертолете. Правда, вертолет был, если честно, не голубой и не было пятьсот эскимо», — заявила звезда.

Мирослава Карпович и Павел Прилучный закрутили роман вскоре после расставания актера с женой Агатой Муцениеце. У бывших супругов двое общих детей, ради которых они поддерживают связь.

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