«Я была растрогана ситуацией»: Карпович вспомнила о подарке Прилучного на свое 35-летие

Актриса Мирослава Карпович в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о подарке от любимого мужчины на свое 35-летие. Праздник она отмечала 1 марта. При этом она предпочла не называть имени этого человека, хотя уже давно ни для кого не секрет, что речь идет об актере Павле Прилучном.

Напомним, что Прилучный устроил для любимой ужин в ресторане, а затем полет на вертолете, где во время полета возлюбленных можно было увидеть послание на снегу: «Мирусь, с днем рождения».

«Послание было высыпано красным песочком. И там было очень смешно. Два человека словно зайчики бегали по этому снегу и выкладывали надпись. Я поняла, что мы очень высоко, а надпись крупная. Была проделана невероятная работа. Я была растрогана ситуацией, подарком. У меня никогда такого в жизни не было. И я не ожидала увидеть эту надпись. Я вообще ничего не ожидала». Мирослава Карпович

Как отметила Карпович, она просто занималась в свой день рождения йогой. Неожиданно в час дня позвонил ее любимый мужчина.

«Он сказал надеть вечернее платье. Хорошо, что у меня короткая стрижка. Я бегом, тыж-тыж. И через полчаса была готова. Это был таинственный волшебник на голубом вертолете. Правда, вертолет был, если честно, не голубой и не было пятьсот эскимо», — заявила звезда.

Мирослава Карпович и Павел Прилучный закрутили роман вскоре после расставания актера с женой Агатой Муцениеце. У бывших супругов двое общих детей, ради которых они поддерживают связь.

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