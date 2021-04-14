Практически афрокудри: Седокова впервые показала свои настоящие волосы

Певица призналась, что всю жизнь выпрямляла или наращивала локоны.

Шутка о том, что женщины делятся на две категории – тех, кто накручивает и тех, кто выпрямляет волосы – пожалуй, имеет вполне фактическое основание. К примеру, обладательницы прямых волос Ольга Бузова и Юлия Барановская, недавно отметились с афрокудрями. А Анна Седокова, напротив, призналась, что всю жизнь пытается избавиться от завитков.

В личном блоге певица впервые показала себя широкой публике с природными крутыми кудрями (практически африканскими).

«Это же я, настоящая. Вот так мои волосы выглядят после душа. Я столько раз их выпрямляла зачем-то. Хотела вам понравиться. Меня столько раз дразнили за кучеряшки. И я их отрезала в 13. Были длинные. Стали короткие. Потом была череда длинных наращенных волос. Я хотела вам понравиться. А теперь я хочу понравиться себе», — прокомментировала она свой внешний вид.

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