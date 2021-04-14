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Пугачева поддержала тренд на морские шапочки, примерив аксессуар с курткой-распашонкой

Также певица выбрала актуальные брюки из кожи.

Пугачева поддержала тренд на морские шапочки, примерив аксессуар с курткой-распашонкой
Алла Пугачева. Фото: Global look press

Стилист Александр Рогов составил модный лук из суперактуальных вещей и представил его на авторском YouTube-шоу «Шоп-контент». Ведущий примерил актуальную в этом сезоне морскую шапочку, трендовые кожаные брюки с разрезами из коллекции Филиппа Киркорова Oskelly, куртку из того же материала Balenciaga, а также сапоги-таби марки Maison Margiela, выкрашенные белой краской.

Александр Рогов.
Александр Рогов. Кадр из шоу «Шоп-контент»/ youtube.com/channel/UCefO_zFbQc6-zHOw_juG7FA

Сейчас мода практически универсальна и для мужчин, и для женщин, поэтому не удивительно, что в похожем аутфите предстала на людях и Алла Пугачева. Примадонна тоже облачилась в кожаные брюки с разрезами и в шапочку в морском стиле.

Правда вместо брутальной куртки на ней оказалась женственная модель распашонка с меховым воротничком. Сапоги звезда подобрала тоже грубоватые, но без характерного разделения мыса на две половины, как у таби. Носок оказался кареобразным.

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"Шоп-контент"Александр РоговАлла Пугачева