Популярен среди звезд: Асмус прикупила уже второй пуловер-лапшу, на сей раз цвета свежей травы

В этом сезоне уже не считается дурным тоном носить трикотаж даже в свет. Виной тому – пандемия и появившаяся привязанность женщин к уютным нарядам.

больше по теме Бородина вслед за Бузовой отметилась на прогулке с модной сумкой-дублером Louis Vuitton А вот другие аксессуары ведущая подобрала от бренда Gucci.

Это признали даже Эвелина Хромченко и Александр Васильев, ведущие «Модного приговора» на Первом канале, которые всегда скептически высказывались о нарядах из этого материала. Единственное, что они посоветовали – это выбирать вещи из плотного материала, который не деформируется и не вытягивается.

На фоне этих явлений, на публике стали все чаще появляться звезды в кофтах-лапше, которая имеет довольно толстую рельефную вязку. Свитер-лапшу золотистого оттенка себе успела приобрести Екатерина Климова, джемпер-лапшу цвета слоновой кости – Анна Заворотнюк.

А Кристина Асмус не смогла удержаться от приобретения сразу двух пуловеров популярной вязки. Ранее она представала в песочной модели, а теперь засветилась в кофте с нарочито потрепанным воротом в тоне свежей травы. Он, по словам экспертов «Модного приговора», сейчас очень актуален.

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