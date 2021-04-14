Бородина вслед за Бузовой отметилась на прогулке с модной сумкой-дублером Louis Vuitton

А вот другие аксессуары ведущая подобрала от бренда Gucci.

Ольга Бузова недавно впервые встала на роликовые коньки. Вместе со своими друзьями она покаталась по улицам Москвы, облачившись в сизый спортивный костюм. Звезда не забыла про стильный аксессуар – трендовую сумку-дублер марки Louis Vuitton.

Ее бывшая коллега по «Дому-2» Ксения Бородина дополнила тем же аксессуаром свой расслабленный образ для семейного променада с джинсовыми кюлотами, клетчатой рубахой, а также панамой и кедами бренда Gucci. Сумки-дублеры отличались лишь формой и карманами.

Любопытно, что о тренде на сумки-дублеры ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала еще год назад. Но они настолько полюбились модницам, что расставаться с ними девушки не хотят до сих пор.

Смотрите также