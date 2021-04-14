Как старые добрые «мыльницы»: Рогов показал модные резиновые туфли для предстоящего лета

Стилист признал, что эта обувь очень непрактична, но понравится любительницам Instagram-фото.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» подыскивает любопытные трендовые вещицы в масс-маркетах за небольшие деньги. А потом рассказывает, чем они могут понравиться модницам. Среди таких актуальных моделей оказались резиновые мюли разбеленного тыквенного оттенка.

Обувь из резины или пластика была в тренде в конце 80-х годов и назывались такие туфли «мыльницами». Не исключено, что яркое наименование им дали люди за их незаурядную способность «взмыливать» ноги. Тем не менее, девушки не могли себе отказать в модном аксессуаре и ходили в неудобной, но трендовой обуви далеко не только на пляж.

Теперь обувь из резины не стала более комфортной, Рогов подчеркнул это, однако она будет очень интересна Instagram-блогерам.

«Пару раз наденете в городе, три фоточки с ними запилите, а потом будете брать с собой в какую-нибудь поездку», — прокомментировал Александр.

Обошелся стильный аксессуар Рогову в 2599 рублей.

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