«Шоколадного настроения»: Виктор Дробыш поделился редким фото младшего сына

Виктор Дробыш периодически радует свою аудиторию в Instagram демонстрацией снимков своей семьи. На днях он делился фото красавицы-жены Татьяны и дочки Лидии, а теперь показал и своего младшего сына, девятилетнего Даниила.

Звездный отец запечатлел наследника в момент, когда тот уплетал сладости. Лицо мальчика перепачкано шоколадом и выглядит очень забавно.

«Вот такого всем шоколадного настроения!» — подписал продюсер фото с участием сына Даниила.

Поклонники тут же отметили, что наследник Дробыша невероятно обаятелен и очень похож на своего папу. Некоторые даже поинтересовались, не Виктор ли Дробыш это в детстве.

Напомним, у продюсера четверо детей — три сына и дочка. Старшие наследники Валерий и Иван родились в браке Дробыша с Еленой Стюф, а дочку Лиду и сына Даню знаменитости подарила жена Татьяна Нусинова.

Все отпрыски Виктора Дробыша унаследовали таланты отца — они играют на музыкальных инструментах, а старший сын еще и соавтор Виктора Яковлевича.

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