«Моя новая стрижка»: укоротившая волосы Яна Кошкина похвасталась сменой имиджа

Яна Кошкина отныне больше не длинноволосая дива. Этой весной актрисе захотелось перемен, а самое простое, как известно, это трансформировать прическу. Яна Кошкина поддержала тренд на короткие волосы и сделала себе стильное каре.

В непривычном для нее образе красавица предстала на фото в Instagram, заявив, что такая подача ей самой пришлась очень по вкусу. Правда, Яна вангует, что с такой длиной она проходит недолго – волосы быстро отрастут.

«Вот и моя новая стрижка. Вам нравится? Мне — да! Живенько. Особо переживательных предупрежу сразу, что благодаря всяким крутым средствам волосы растут быстро. Через пару месяцев от каре не останется и следа», — поделилась Яна Кошкина.

Кстати, актриса напрасно сработала на опережение, поскольку подавляющее большинство ее подписчиков позитивно отреагировали на преображение.

«Вам очень идет новая стрижка», «Супер, прям девочка-девочка», «Отлично вам, Яночка, выглядите заряженно», «Очень стильно», «Помолодела», «Классно, но непривычно», — высказываются в Сети.

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