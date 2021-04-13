В светлых тонах: Лиза Боярская предстала на публике в тренче припыленно-серого цвета и с крупной цепью на шее

Пятнадцатого апреля в кинотеатрах состоится долгожданная премьера фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна», повествующего о трагических событиях апреля 1986 года, когда произошел взрыв на атомной электростанции под городом Припять.

А в этот вторник, тринадцатого апреля, состоялся закрытый показ картины, на который были приглашены звезды российского шоу-бизнеса. Среди тех, кто посмотрел фильм Данилы Козловского в числе первых Федор Бондарчук, Владимир Познер, Юлия Барановская, Павел Деревянко, Филипп Янковский, Лиза Боярская, Дарья Повереннова, Резо Гигиенишвили и другие.

Стоит отметить, что большинство гостей светской премьеры выбрали для такого случая наряды в темных тонах.

Исключением стали несколько человек, в их числе и актриса Елизавета Боярская. Звезда театра и кино облачилась в одежду светлых тонов. Лиза предстала на публике в тренче модного припыленно-серого оттенка и в светлом топе, а в качестве украшений выбрала крупную цепь цвет состаренного золота и в тон ей пусеты.

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