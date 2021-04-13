«Медовый месяц впереди»: беременная экс-возлюбленная Тимати тайно вышла замуж за тренера Гагариной

Алекса многим знакома по «Фабрике звезд», где принимала участие вместе с Тимати. За их романом следила вся страна. Однако будущий главный холостяк страны так и не надел на палец избранницы кольцо. После этого он так и не остепенился. Алена Шишкова подарила ему дочку Алису, а Анастасия Решетова — сына Ратмира. Но вскоре после родов рэпер уходил от девушек. А вот уже несколько его бывших пассий обрели счастье с другими мужчинами.

Два года назад Мила Волчек смогла построить отношения с сыном олигарха и стать его женой. Она закрутила роман с Алексеем Гарбером, наследником из богатой семьи. Уже будучи беременной пара расписалась в ЗАГСе. Похожая ситуация произошла недавно и с Алексой. Она четыре года встречалась с бизнесменом по имени Артур. Он даже сделала ей предложение, но в последний момент они расстались.

Чуть больше года артистка встречалась с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Сначала она объявила, что ждет от него первенца. А 13 апреля девушка отвечала на вопросы поклонников и призналась, что они тайно сыграли свадьбу. На пальце мужчины пользователи Сети заметили кольцо. Также фанаты поинтересовались, где пара провела медовый месяц.

«Медовый месяц у нас впереди и уже с малышом и бабушками», — разоткровенничалась звезда.

Примечательно, что Вячеслав тренирует многих звезд, включая Полину Гагарину. Не удивительно, что он смог покорить Алексу. По всей видимости, пара обошлась без пышных церемоний. Они узаконили отношения, чтобы ребенок родился в полноценной семье.

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