«В фильме о ней много говорят»: Козловский объяснил, почему доверил Пугачевой саундтрек к картине «Чернобыль»

Пятнадцатого апреля в кинотеатрах начнется показ фильма «Чернобыль», а в этот вторник, тринадцатого апреля, состоялась светская премьера. Ленту лично представил режиссер и исполнитель главной роли в картине Данила Козловский.

Он отметил, что на создание фильма ушло несколько лет, а его авторы глубоко погрузились в историю катастрофы, изучали архивы.

«В период подготовки к фильму я узнал много историй. В каких-то случаях они стали для меня личными. Там огромное количество драм», — поделился Данила Козловский.

Как известно, саундтрек к фильму «Чернобыль» записала Алла Пугачева, которая в апреле 1986 года, после взрыва на Чернобыльской АЭС ездила в опасную зону и выступала перед ликвидаторами аварии.

«Это была эпоха Аллы Пугачевой. В фильме о ней много говорят, — отметил Данила Козловский. — Поэтому закономерно ее появление».

В фильме Алла Борисовна исполняет песню «Мы в этой жизни только гости».

«Это был выбор Пугачевой и Максима Галкина. Она хорошо ложится в тему фильма», — добавил Данила Козловский.

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