Невеста в легком платье со шлейфом: Рудковская поделилась редким фото со свадьбы Навки и Пескова

Татьяна Навка с юного возраста занималась фигурным катанием. В итоге она смогла стать одной из самых выдающихся спортсменок в мире, а также обладательницей олимпийского золота. А вот в личной жизни ей сначала не повезло. Брак с фигуристом Александром Жулиным закончился разводом, хоть у них и родилась дочка Саша. Но вскоре фигуристка обрела счастье с Дмитрием Песковым. Их свадьба состоялась в 2015 году в Сочи.

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Обычно Навка делится семейными кадрами в годовщину. Однако 13 апреля девушка отметила день рождения. Друзья стали поздравлять ее с самого утра. Яна Рудковская нашла снимки, сделанные на ее свадьбе и решила показать уникальные кадры. На одном из них фигуристка позировала в белоснежном легком платье-бюстье с кружевом и шлейфом. Наряд в стиле Джульетты подчеркивал ее хрупкую фигуру. Примечательно, что тогда прошло меньше года после рождения ее дочки Надежды. Образ невесты дополнял берет бирюзового цвета.

«Танечка, с днем рождения! Любви и счастья и исполнения всех твоих желаний! Смотри, что я нашла! 2015 год, второй и третий день после твоей свадьбы. Мы веселые и счастливые на берегу Черного моря! Оставайся всегда такой же сильной, спортивной и красивой», — написала Яна.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядела Навка. Ее нежный образ многих растрогал. К слову, сама светская львица была в кремовом платье в пол с принтом и тонким золотым поясом. «Какие шикарные», «Очень молодые здесь», «Какие, девочки, вы красотки», «Платье белое обалденное, я влюбилась», «Яна, какая же вы стройняшка», «Вы всегда такая нежная и стильная», «Очаровательная невеста», — прокомментировали пост подписчики.

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