«Еще не поздно»: Давид Манукян поделился тизером нового слезливого трека

Бывший избранник Ольги Бузовой, танцор и музыкант Давид Манукян с завидной регулярностью создает новые хиты. По понятным причинам, они у него сейчас сплошь – плаксивые. Молодой человек, судя по всему, все еще не может прийти в себя после разрыва отношений с Ольгой Бузовой.

На своей страничке в Instagram Давид Манукян анонсировал выход нового трека под названием «Еще не поздно» и поделился фрагментом видео, чтобы поклонники могли оценить, какое творение их ждет в самое ближайшее будущее.

«Еще не поздно». Трек выйдет 22 апреля в 23:59. Как вам? Какие строчки запомнились больше всего? Ждете трек?» — поинтересовался Дава у своей аудитории.

На видео музыкант сидит на фоне темной стены и проникновенно поет.

«Я смотрю в твои глаза, Мне становится тепло. Ты держи, не отпускай,

Чтоб меня не унесло. И рука в твоей руке, И снова дрожь по коже. Моя жизнь на волоске — Так люблю тебя», — говорится в новой песне Давы.

Среди подписчиков Давида Манукяна царит почти полное единодушие. Они признаются, что ждут новый трек с нетерпением. Но с другой стороны, признаются, что им больше нравится веселый Дава.

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