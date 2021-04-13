Вела Ксения Бородина: Глеб Жемчугов показал видео с первого Лобного нового «Дома-2»

Участник старого состава проекта «Дом-2» Глеб Жемчугов стал героем обновленной телестройки, съемки которой уже начались на «Поляне».

Судя по всему, в минувший понедельник, 12 апреля, состоялась и запись первого Лобного возрожденного проекта, провела который Ксения Бородина. Накануне она сообщала, что приехала на съемочную площадку реалити-шоу.

Глеб Жемчугов поделился на своей страничке в Instagram видео, которое он, вероятно, снял как раз перед началом Лобного. В кадр попала телеведущая Ксения Бородина и участники обновленного проекта из прежнего состава – Максим Моргенштерн и Анна Мадан, Алена Рапунцель, Алексей Адеев, имеющий криминальное прошлое.

«Мой Instagram стал очень интересным, теперь у меня здесь есть звезды. Подписывайтесь на меня!» — призвал поклонников Глеб Жемчугов.

Но одной, самой яркой звезды, обновленная телестройка лишилась. О своем уходе с должности ведущей «Дома-2» сообщила Ольга Бузова, которую с проектом связывало много лет жизни.

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