Поздравление от бывшего: Александр Жулин обратился к Татьяне Навке в день ее рождения

Прославленной фигуристке, непревзойденной королеве льда Татьяне Навке 13 апреля исполнилось 46 лет. С днем рождения звезду поздравили ее близкие, друзья и многочисленные поклонники. Теплые слова в адрес Татьяны Навки сказал и бывший муж фигуристки, тренер Александр Жулин.

Он обратился к имениннице публично, опубликовав поздравление на своей странице в Instagram.

«Таня, поздравляю с днем рождения! Пусть каждый твой день изобилует интересными встречами, удивительными открытиями и хорошим настроением. А вечер заканчивается уютным теплом в любимом доме с родными людьми. Прими мой искренний букет поздравлений и оставайся всегда такой же красивой, очаровательной и элегантной женщиной!» — написал Александр Жулин.

Напомним, брак Татьяны Навки и Александра Жулина просуществовал четырнадцать лет. У бывших супругов есть дочка Саша. После развода Навка и Жулина создали семьи и счастливы со своими новыми избранниками. У каждого из них в новых браках родились наследники.

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