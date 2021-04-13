«Уже не является актуальным»: Барановская выбрала маленькое черное платье с декором из жемчуга

Стилист Анастасия Стар оценила образ телеведущей и дала свои рекомендации о том, как сделать его более женственным и элегантным.

Телеведущая Юлия Барановская провела один из вечеров в веселой компании с детьми. Звезда отправилась в ресторан на иммерсивное ужин-шоу по мотивам произведений М.Булгакова «Фантасмагория в черном». Девушка осталась в восторге и от представления, и от блюд, которыми угощалась в течение мероприятия.

Для выхода в свет Барановская выбрала маленькое черное платье, декорированное крупным жемчугом. Мы попросили стилиста Анастасию Стар оценить наряд теледивы с точки зрения актуальности. И, оказалось, что похвалить выбор Юлии, увы, не за что.

«Отправляясь на вечерний выход с детьми и друзьями, Юлия надела маленькое черное платье, декорированное крупными жемчужинами, дополнив его туфлями на шпильке в цвет платья. Обилие декора на наряде сильно «простит» образ и в целом уже не является актуальным», — признала эксперт.

Анастасия Стар порекомендовала подчеркнуть фигуру, как у Юлии, приталенным платьем с запахом и V-образным вырезом. «Открытая зона декольте — это всегда очень женственно и элегантно», — подчеркнула Стар.

«Платье вызывает сомнения еще другого рода. Для таких семейных выходов тактичнее было бы удлинить юбку чуть ниже колен. Или же надеть, например, ботфорты или гольфы, чтобы избежать излишней сексуальности, при этом усложнив образ и сделав его интереснее. Кстати, головной убор в виде шляпы органично бы вписался в этот комплект. А вот туфли мне нравятся! Вытягивают силуэт и делают ноги еще стройнее и длиннее», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни на курсах «Имидж любитель» и «Имидж любитель – 2. ДНК стилей».

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