«Сразу вспомнил фильм «Чужой»: канал СТС отправил TikTok-блогеров на свою лунную станцию

Канал СТС отметил День космонавтики, пригласив популярных TikTok-блогеров на лунную станцию «Закат-1». Речь идет о месте съемок нового фантастического сериала «Гелий-3» режиссера Ильи Куликова. Актеры проекта Кирилл Мелехов и Павел Яшков устроили для гостей экскурсию по съемочной площадке и провели космическую викторину.

Кстати, как признался Яшков, именно TikTok помог ему попасть в сериал «Гелий-3».

«В карантин от скуки начал снимать и выкладывать ролики, которые рассмешили команду Ильи Куликова, — вспомнил он. — И вот я здесь, в декорациях, масштаб которых зашкаливает! Недавно даже спросил продюсеров, стоит ли разбирать их после съемок, ведь в них можно столько всего придумать».

Локация действительно поразила приглашенных блогеров, они тут же сняли в ней массу роликов ко Дню космонавтики.

«Декорации просто космические! Сразу вспомнил любимый фильм «Чужой»!» — поделился эмоциями Коля Хорошилов, у которого 2,6 миллиона подписчиков.

Компанию ему составили блогеры Настя Луч, Диана Рудова, Ольга и Петр Тюрины, Юля Смирнова, Бэлла Хлызова и Таня Матвеева.

Напомним, съемки «Гелия-3» с Нонной Гришаевой стартовали в Москве месяц назад. Масштабные декорации в павильоне площадью 3000 квадратных метров возводили около ста дней, а это главный штаб управления, коридоры, шлюз, медблок, научный центр, столовая и каюты обитателей лунной станции «Закат-1».

По сюжету сериала, в 2040 году корпорация «Рускосмос» высадила на Луне бригаду ученых, которые должны защитить Землю от опасного астероида. Однако в героическую команду, почему-то, вошли весьма чудаковатые личности. Все дело в том, что настоящая цель станции — это незаконная добыча особо важного ресурса гелий-3.

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